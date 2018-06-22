'Erdoğan hiç bu kadar zayıf görünmemişti'

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan, “Erdoğan’ın kumarı” başlıklı tam sayfa yazı, “Recep Tayyip Erdoğan’ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde bu kadar zayıf nadiren gözüktü” sözleriyle başlıyor.

Laura Pitel imzalı makalede, “Ekonomik sorunlar kök salmadan harekete geçme ve muhalefeti korunmasız yakalama umuduyla iki ay önce erken seçim çağrısı yaptı. Ama kamuoyu anketleri rakiplerinin onu parlamentoda çoğunluğu kazanmasını durdurabileceğini ve hatta başa baş geçecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı yarışına itebileceklerini gösteriyor” deniyor. AA

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