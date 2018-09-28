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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Can Dündar krizi

28 Eylül 2018, Cuma 11:50
Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması krize yol açtı. Erdoğan'ın basın toplantısını iptal edebileceği söyleniyor.

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar ile ilgili kriz çıktı. Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açtı. 

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Erdoğan'ın Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması ve Erdoğan'a soru soracağını açıklaması iki ülke arasında krize yol açtı. Federal Basın Dairesi’nin (BPA) Dündar’ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi. 

Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi. 

Dündar, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği mülakatta Erdoğan'ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek, bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

Kritik temaslar

Erdoğan, dün geldiği Berlin'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Bugün de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Federal Başbakanlık'ta Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeniden Bellevue Sarayı'na giderek Steinmeier'in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi sabahı "ucu açık” olarak tanımlanan çalışma kahvaltısında Merkel ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek.

Köln'de cami açılışı

Öğle saatlerinde Berlin'den ayrılması öngörülen Erdoğan, Köln kentine geçerek önce Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile bir araya gelecek. Görüşmesinin ardından Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak olan cumhurbaşkanının aynı gün Almanya'dan ayrılması öngörülüyor.

En üst seviyede koruma

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik birimleri de teyakkuzda. Geçmişte ABD Başkanı, İsrail Cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Berlin ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle yaklaşık 5 bin polisi görev yapıyor.

Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve konakladığı Adlon otelinin bulunduğu bölgede oluşturulan güvenlik alanı araç trafiğine kapatıldı. Erdoğan'ın eşi ile konakladığı Adlon otelinin etrafındaki binalarda camların açılması, balkonlara çıkılması yasaklandı. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapıyor, Adlon oteli etrafında çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Almanya, Erdoğan, Türkiye, görüşme
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