Erdoğan - Merkel görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.
Mülteci konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri telefon görüşmesinde, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi
Görüşmesinde, terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği vurgulandı.
AA