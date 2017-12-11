Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan, Putin'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesi sona erdi, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Beştepe'de karşıladı.
Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in baş başa görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
NTV