Erdoğan Tanzanya'da

Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'daki Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Darüsselam'a geldi. AA

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