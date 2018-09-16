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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Erdoğan ve Putin Soçi'de Suriye konusunu görüşecek

16 Eylül 2018, Pazar 15:44
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye çözüm süreciyle ilgili sorunların ele alınacağı bildirildi.

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Rusya'nın Soçi kentinde yarın yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye çözüm sürecinin ele alınacağını açıkladı.

Açıklamada, "17 Eylül 2018 tarihinde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'ya çalışma ziyareti düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Liderler ikili işbirliğinin güncel konularını ve Suriye çözüm sürecini ele alacak" ifadelerine yer verildi.

Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını ilk olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu görüşmenin hazırlıklarının yapıldığını doğrulamıştı.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Erdoğan, Putin, Suriye, Türkiye, Rusya
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