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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Erdoğan ve Putin zirvenin ardından baş başa görüştü

28 Ekim 2018, Pazar 00:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, zirve sonrasında Vahdettin Köşkü'nden ayrılmasının ardından Erdoğan ile Putin bir araya geldi.

Kısa süreli görüşme sonrasında iki lider köşkten ayrıldı.

 

AA

Etiketler: Türkiye, Erdoğan, Rusya, Putin
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