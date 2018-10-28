Erdoğan ve Putin zirvenin ardından baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, zirve sonrasında Vahdettin Köşkü'nden ayrılmasının ardından Erdoğan ile Putin bir araya geldi. Kısa süreli görüşme sonrasında iki lider köşkten ayrıldı. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.