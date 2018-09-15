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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

15 Eylül 2018, Cumartesi 11:45
Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlar kullanarak ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 14 Eylül akşam saatlerinden başlayarak 15 Eylül sabah saatlerine kadar Tovuz, Terter ve Ağdam illerindeki sivil yerleşim birimlerine topçu teçhizatı da dahil olmak üzere farklı silahlardan ateş açtığı bildirildi.

Saldırıda can kaybının yaşanmadığı fakat bazı evlerin zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da önemli gün ve bayramlar olduğunda benzer provokasyonlarda bulunmasına dikkat çekildi.

Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle yanıt verdiği, karşı tarafta yaşanan kayıp ve yıkımın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu belirtildi.

AA

Etiketler: azerbaycan, ermenistan
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