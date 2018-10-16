Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Ermenistan haber ajansı Armenpress'in aktardığı habere göre Nikol Paşinyan, erken seçim sürecini başlatmak üzere başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Haberde ayrıca Paşinyan'ın erken seçim yapılıncaya kadar Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce 16 Ekim'de istifa etmeye hazır olduğunu, erken oylamanınsa 9-10 Aralık'ta gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye