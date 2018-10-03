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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ermenistan'da 'erken seçim' konuşuluyor

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:43
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine ülkede erken seçime gidilip gidilmeyeceği tartışmaları başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa edeceğini açıklaması üzerine ülkede gündem erken seçim tartışmalarına döndü.

Ermenistan Parlamentosu’nda erken seçime gidilmesinin önünü kesen düzenlemenin Paşinyan’ı destekleyen milletvekillerinin de oyu ile kabul edilmesi Erivan'da tansiyonu yükseltti.

Karara tepki olarak başbakanlıktan istifa edeceğini açıklayan Paşinyan, halkı şimdilik sakin olmaya çağırdı.

Milletvekilleri ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Paşinyan, istifası sonrası parlamentoda diğer partilerin başbakan adayı çıkarmayacağı sözünü aldığını ileri sürdü. Başbakan adayı çıkmayacağı için parlamentonun dağılacağını belirten Paşinyan, aralık ayında erken seçimlere gidileceğini savundu.

Öte yandan Tsarukyan Bloku’nun parlamento grup sözcüsü Mikael Melkumyan ise Paşinyan’ı yalanladı. Paşinyan ile milletvekillerin yaptığı toplantıda anlaşmaya varmadıklarını belirten Melkumyan, "Farklı konularda görüşmeler oldu, ancak hiçbir anlaşmaya varılmadı." ifadesini kullandı.

Yeni krizin başlangıcı

Ermenistan Parlamentosu’nda dün akşam saatlerinde ani bir karar ile ülkede erken seçim yapılmasını önleyen bir düzenleme kabul edilmişti. Başbakan Nikol Paşinyan ise kararı protesto etmek için taraftarlarını sokağa çağırmıştı. Paşinyan taraftarları binlerce kişi milletvekillerinin parlamento binasından çıkmasını engellemek için binayı sarmış, bunun üzerine Paşinyan diğer partilere mensup milletvekilleri ile bir toplantı yapmıştı.

Paşinyan, kabinede karara destek veren diğer partilere mensup 6 bakanı görevden almış, söz konusu görevden almaları Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan onaylamıştı.

 

AA

Etiketler: Ermenistan, erken seçim, başbakan, siyaset
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