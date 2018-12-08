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Ermenistan erken seçime gidiyor

08 Aralık 2018, Cumartesi 12:32
Başbakan Nikol Paşinyan'ın ekim ayında görevinden istifa etmesi nedeniyle Ermenistan'da erken parlamento seçimi yapılacak.

Ermenistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecek.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın ekim ayında görevinden istifa etmesiyle başlayan erken seçim sürecinde 11 siyasi parti Ermenistan Merkez Seçim Kuruluna başvurdu.

Paşinyan'ın liderliğinde iki parti seçimlere "Benim Adımım" ittifakıyla tek çatı altında katılırken, geçmişte iktidarda bulunan Serj Sarkisyan'ın yönettiği Ermenistan Cumhuriyet Partisi ise seçimlere eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan önderliğinde giriyor.

105 sandalyeli Ermenistan Parlamentosu, seçimin ardından 31 Aralık'ta düzenleyeceği ilk oturumunda Başbakan seçimini yapacak.

Anketlere göre, "Benim Adımım" ittifakının seçimlerden yüzde 70'e yakın oyla birinci çıkacağı belirtilirken, en yakın rakibi Müreffeh Ermenistan Partisi'nin yüzde 6 civarında kalacağı öngörülüyor.

Bugün parlamentoda en çok sandalyeye sahip Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyet Partisinin ise yüzde 1-2 oyla yüzde 4 barajının altında kalarak parlamentoya giremeyeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl nisan ayında "Benim Adımım" ismiyle başlayan muhalif hareketin lideri, eski gazeteci Nikol Paşinyan, sokaktan aldığı destekle Ermenistan'ı yıllardır yöneten Serj Sarkisyan'ı istifa ettirmişti.

Sokak eylemleri ile başta Erivan olmak üzere tüm Ermenistan'da hayatı durdurma noktasına getiren Paşinyan, diğer siyasi partilerle yaptığı pazarlık sonucunda parlamentoda yapılan oylamada Başbakan seçilmişti.

Ermenistan Parlamentosunda ekim ayında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Paşinyan, bu karara karşı parlamentonun dağılması için istifa etmişti.

 

AA

Etiketler: Ermenistan, erken seçim, parlamento
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