Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerde herhangi bir gelişmenin beklenmediğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan, ülkelerin 2014 yılına kadar birbirinin resmi bayramlarını kutladığını hatırlatarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı olduktan sonra resmi tebrik uygulaması da son buldu" dedi. Balayan, Türkiye'de seçim sonrası oluşan politik durumda, Ermeni-Türk ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin beklenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Sputnik Türkiye

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