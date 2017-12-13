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13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Ermenistan: Türkiye ile imzalanan protokolleri iptal edeceğiz

13 Aralık 2017, Çarşamba 15:24
Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, Ermanistan-Türkiye arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için imzalanan protokolleri iptal edeceklerini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, 2018 baharını Ermanistan-Türkiye arasında Zürih'te imzalanan protokoller olmadan başlayacaklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye- Ermenistan ilişkileri hakkında konuşan bakan, Türkiye ile Ekim 2009'da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan ilişkileri normalleştirme protokollerin iptal edileceğini belirtti.

Protokollerin yürürlüğe girmesi için parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini aktaran Nalbandiyan, Türkiye'nin protokollerin ruhuna uygun davranmadığını iddia ederek, "Ermenistan Devlet Başkanı (Serj Sarkisyan) Eylül ayında Erivan'ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız" açıklamasında bulundu.

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