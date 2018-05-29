Esad’dan İsrail’e, İran ve Hizbullah mesajı

İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lübnan merkezli Hizbullah’ı ve İran destekli milisleri sınırdan uzaklaştırmaya hazır.

Buna göre, Hizbullah ve Şii milisler iki ülke sınırındaki Golan Tepeleri’nden 25 kilometre geri çekilecek. Haaretz’in haberine göre, Esad İsrail ile Suriye arasında 1974’te imzalanan anlaşmayı canlandırmak istiyor. Anlaşma, sınırda 10 kilometrelik silâhtan arındırılmış bölge öngörüyor. 25 kilometrelik bir alanda karadan havaya füze bulundurulmamasını da hükme bağlıyor. Habere göre Esad, son birkaç hafta içinde komşu ülkeler aracılığıyla bu mesajı birkaç kez İsrail’e iletti. Batılı bir diplomatik kaynak, son mesajın Rusya aracılığıyla iletildiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail’le büyük bir çatışmayı önlemek için İran’ın askeri varlığının azalması yönünde Esad’a baskı yaptığı belirtiliyor. İsrail gazetesine göre Esad, büyük ölçüde silahlı muhaliflerin kontrolündeki Dera’ya operasyona hazırlanıyor. Esad’ın hamlesi, operasyonun bir parçası olarak yorumlanıyor.