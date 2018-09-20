Esad’dan “kibir” suçlaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus İl-20 uçağının düşürülmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’e başsağlığı diledi.

Esad uçağın düşmesini “İsrail’in kibrinin bir sonucu” diye nitelendirdi. Suriye resmi haber ajansı Sana’nın haberine göre Esad uçağın düşmesinden İsrail’i sorumlu tutarak, “Bu talihsiz olay İsrail’in kibrinin bir sonucudur” ifadesini kullandı. Esad böylesi trajik gelişmelerin Rusya’nın teröre karşı verdiği mücadeleyi durduramayacağını da belirtti. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye’de saldırı düzenlemiş ve bu sırada içinde 15 askerin bulunduğu Rus uçağı ile bağlantı kesilmişti. Uçak Suriye hava savunması tarafından hedef alınmıştı. Suriye hava savunmasının ülkeye saldırı düzenleyen İsrail uçaklarını hedef almak istediği sırada Rus uçağını vurduğu belirtilmişti.

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