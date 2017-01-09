Esad: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

Beşar Esad, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak olan görüşmelerde her konuyu görüşebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması beklenen barış görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

"MASADA KİMLER OLDUĞUNU HENÜZ BİLMİYORUZ"

Esad, Kazakistan görüşmelerine kimlerin katılacağı yönünde gelen bir soruya, "Masada karşı taraftan kimler olacak, henüz bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"BENİM POZİSYONUM DOĞRUDAN ANAYASAYLA İLGİLİ"

Barış görüşmelerinde kendisinin pozisyonunun tartışmaya açılmasına hazır olup olmadığı sorulan Esed, "Evet hazırım. Ancak benim pozisyonum doğrudan anayasayla bağlantılı. Bu konuyu tartışmak istiyorlarsa anayasayı tartışmalılar." ifadelerini kullandı. Esed ayrıca, anayasal bir değişikliğin referanduma götürülerek Suriyelilere sorulması gerektiğini söyledi.

Şam'da yaşanan su krizine de değinen Esad, Şam'ın başlıca su kaynaklarının işgal edildiğini ve ordunun görevinin bunları geri almak olduğunu söyledi.

SİLAHLI MUHALİFLERİN DURUMU

"Müzakerelerde silahlı muhaliflerin akıbetinin ne olacağı" sorusuna ilişkin Esed, silah bırakan muhaliflerin affedileceğini öne sürdü.

6 YILDIR SÜREN SAVAŞ

İç savaşın altıncı yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de, ilk gösteriler Mart 2011'de başlamıştı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olaylar sonucunda bugüne kadar yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli de evini terk etmek zorunda kaldı. Halihazırda milyonlarca Suriyeli sığınmacı başta Türkiye ve Lübnan olmak üzere başka ülkelerde ayakta kalmaya çalışıyor.

Suriye mevcut tabloda dört ayrı parçaya bölünmüş durumda. Ülkenin güneyini ve Halep'i rejim güçleri, batıyı muhalifler, kuzeyi Kürtler ve doğuyu da terör örgütü IŞİD kontrol ediyor. Ancak kuzeyde PKK'nın Suriye uzantısı YPG etkin ve Ankara örgütün özellikle Fırat Nehri'nin doğusunda kalmasını istiyor. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlatılan sınır ötesi harekatla kuzeydeki Cerablus-Azez hattını IŞİD'den temizledi ve kısa sürede güneydeki El Bab'a kadar indi.