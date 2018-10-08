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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Esad: İdlib mutabakatı geçici

08 Ekim 2018, Pazartesi 09:46
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib’de olası bir askeri saldırıyı önlemek için varılan mutabakatın ‘geçici’ olduğunu söyledi. Esad hükümetinin esas amacının Suriye’nin her bölgesinde kontrol sağlamak olduğunu belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansı, Suriyeli muhalifler tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye arasında İdlib’de Suriye hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki cephe hattının askerden arındırılması için yapılan anlaşmanın uygulanmasına başlandığını belirtti.

15 üyeli Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Naci el Korkmaz, grupların geçen ay varılan anlaşmayı uygulamak için anlaştıklarını ve 15-20 kilometrelik cephe hattını 15 Ekim’e kadar askerden arındırmayı umduklarını söyledi.

İsyancıların askerden arındırılmış bölgeden ağır silahlarını çekmeye bir gün erken başladıklarını belirten sözcü, muhalif güçlerin hafif ve orta ağırlıktaki silahlarını koruyacağını kaydetti.

Sözcü, ‘‘Kuvvetlerimiz cephe hattında hafif ve yarı ağır silahlarıyla savunma halinde varlığını sürdürecek’’ dedi.

İdlib’deki en büyük silahlı grup olan El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam, anlaşmaya uyup uymayacağıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Türkiye-Rusya anlaşması Suriye’deki radikal grupların hepsinin askerden arındırılmış bölgeden çıkmasını öngörüyor. Ancak bu grupların bölgeden çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

''Batı'nın İdlib tutumu histerik''

Öte yandan Esad açıklamasında Batı'nın İdlib’e bir saldırıya karşı çıkmasını ‘histerik’ olarak değerlendirdi ve Suriye hükümetinin İdlib’deki olası bir askeri zaferinin batı üleklerinin Suriye planlarını suya düşüreceğini kaydetti. Suriye hükümeti batılı ülkeleri Suriye’yi bölmek ve terörist gruplara destek vermekle suçluyor.

Esad, Suriye’nin şu anda ‘toplumun kaosa ve teröre destek veren kesimini rehabilite etmeye çalıştığını’ söyledi.

Rusya tarafından desteklenen Suriye hükümeti silahlarını teslim etmeleri ve daha önce kontrol altına aldıkları bölgelere hükümet yetkililerinin geri dönmesini kabul etmeleri için eski isyancılarla bir dizi uzlaşı görüşmesi sürdürüyor.

Etiketler: Suriye, İdlib, Esad, Türkiye, Rusya
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