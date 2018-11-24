Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırılar düzenliyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib'in doğu kırsalındaki Cercenaz beldesinde çok sayıda okulun bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlediği belirtildi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler ) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Öğrencilerin çıkış saatinde Cercenaz beldesine saldırı gerçekleşti. Saldırıda aralarında iki öğrenci ve 3 kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti." dedi. 17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 32 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti. AA

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