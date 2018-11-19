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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Esad rejimi Soçi mutabakatını ihlâle devam ediyor

19 Kasım 2018, Pazartesi 12:58
Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızma girişiminde bulundu.

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkes korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki bölgelere dün gece sızma operasyonu düzenledi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma" sınırları içindeki Raşidin bölgesine dün gece yaptığı sızma girişimini püskürttü.

Rejim bölgeye çok sayıda top atışı gerçekleştirdi

ÖSO'nun hafif ve orta silahlarla karşılık vermesiyle kayıplar veren rejim ve destekçileri daha sonra bölgeye çok sayıda top atışı gerçekleştirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, sızma operasyonu düzenlediği saatlerde, Halep’ın batı kırsalındaki Zehra bölgesi, Halsa, Han Tuman köyleri, Hama’nın kuzeyindeki Latamne beldesi ile Hasraya ve Lazkiye’de Türkmendağı'nda sivil yerleşimleri top atışlarıyla vurdu.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

AA

Etiketler: Suriye, Soçi, ateşkes, ÖSO, Esad
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