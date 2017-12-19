Esad YPG'ye hain dedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin doğusundaki Amerika Birleşik Devletleri destekli güçleri "hain" olarak niteledi.

Açıklama, Esad'ın Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin ile görüşmesinin ardından geldi. Esad'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği güçler için "hainler" ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Suriye'de, terör örgütü DAEŞ'e karşı Suriye Demokratik Güçleri'ne askeri destek veriyor. Suriye'nin dörtte birini kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin ana unsurunu YPG oluşturuyor. Rus RIA Haber Ajansı'nın haberine göre; Rogozin, Esad ile görüşmesinin ardından Rusya'nın, Suriye'nin enerji tesislerini yeniden inşada rol oynayacak tek ülke olacağını söyledi.

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