Esed ailesine soruşturma: Tüm mallarına el konuldu

İspanya'da Ulusal Mahkeme Yargıcı de la Mata, Esed ailesinin bazı üyeleriyle ilgili kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Suriye lideri Esed'in amcası Rıfat Esed'in İspanya'daki tüm mallarına tedbir amaçlı el konuldu.

İspanya'da Ulusal Mahkeme yargıçlarından Jose de la Mata, Suriye lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed başta olmak üzere Esed ailesinin bazı üyeleri hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı.

EFE haber ajansı, terörizm, organize suçlar gibi büyük davalara bakan Ulusal Mahkeme yargıçlarından de la Mata'nın Esed ailesinin bazı üyelerinin ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde lüks yat limanlarıyla tanınan Banus ve Marbella kentlerindeki kara para akladığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çoğunluğu Banus limanında olmak üzere toplam 15 iş yerinde arama yapıldığı ve Rıfat Esed ile bağlantısı olan 16 kişiye ait 76 banka hesabına ve Esed ailesinin İspanya'daki tüm mal varlığına tedbir amaçlı el konulduğu bildirildi.

Geçen yıl Fransa'da "kamuya ait fonları kötüye kullanmak" ve "para aklamak" suçlarından mal varlığına el konulan Rıfat Esed'in, diğer aile üyeleriyle Marbella ve Banus'ta bir lüks otel, çiftlik, yazlık evler ve iş yerlerinden oluşan toplam 503 gayrimenkulün sahibi olduğu biliniyor. Rıfat Esed, 6 çocuğu ve eşlerinin İspanya'daki mallarının toplam değerinin 700 milyon avroyu bulduğu tahmin ediliyor.

78 yaşındaki Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed iktidarında Suriye'de devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapmış ve 1982 yılında yaşanan Hama katliamının kilit ismi olarak öne çıkmıştı.