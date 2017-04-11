​ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın bir seçim yapması, ya İran-Beşşar Esed rejimi-Hizbullah'ın ya da Batı'nın ve Ortadoğu ülkelerinin tarafında olması gerektiğini söyledi.

Tillerson, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği İtalya'nın Lucca kentinde basına açıklama yaptı.

Rex Tillerson, Moskova yönetiminin Esed rejimiyle ilişkisine son verdiğini umut ettiğini belirterek, Rusya ile Esed rejimi arasında kimyasal silah anlaşması olduğu halde rejimin bu silahları kullanmasının Rusya'yı zor durumda bıraktığını söyledi.

Rusya'nın bir seçim yapması gerektiğini vurgulayan Tillerson, "Rusya'nın Esed rejimi, İran ve Hizbullah ile kurduğu ittifakın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek mi? Yoksa Rusya, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" şeklinde konuştu.

Tillerson, Suriye'de kimyasal silah bulunmasını istemediklerini vurgulayarak, bu silahları ele geçiren terörist grupların, ABD'ye ya da ABD'nin müttefiklerine saldırabileceğine dikkati çekti. Tillerson ayrıca kimyasal silah kullanımının Suriye'de ya da başka bir bölgede "normalleştirmeyeceklerini" kaydetti.

"Esed ailesinin saltanatı sona yaklaşıyor"

Tillerson ayrıca konuşmasında Esed'in Suriye'deki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin sona yaklaştığını belirten Tillerson, "Esed ailesinin saltanatının sona yaklaştığı hepimiz için çok açık. Fakat soru, bu sürecin nasıl gelişeceği. Geçişin kendisi çok önemli olacak. Bizim görüşümüz kalıcı ve sağlam tek bir Suriye'nin olması." ifadesini kullandı.

Bakan Tillerson'un çarşamba günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Rusya'da bulunan Tillerson, yarın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde bir araya gelecek Tillerson ile Lavrov'u oldukça yoğun bir gündem bekliyor.