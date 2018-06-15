Esed rejimi bayramda da saldırdı

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin “İdlib gerginliği azaltma bölgesi” sınırları içerisindeki Latemne ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaretinde bulunan sivillere yönelik saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hama Sivil Savunma Müdürü Ahmed Nevruzi, yaptığı açıklamada, Esed rejimi bağlı güçlerin bayram namazı sonrası Hama iline bağlıLatemne ilçesinde mezarlığı ziyaret eden halka füzeyle saldırdırdığını söyledi. Nevruzi, “İdlib gerginliği azaltma sınırları içindeki Latemne ilçesinde bayram sabahı yapılan saldırıda 2 sivil öldü, 4’ü de yaralandı.” dedi. AA

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