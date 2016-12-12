Esed rejiminden Hama'ya kimyasal saldırı: 40 ölü

Suriye ordusuna ait savaş uçağı, ülkenin batısındaki Hama'nın Akirbat beldesinde yerleşim yerine kimyasal saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, orduya ait savaş uçağı Hama kentinin doğusunda terör örgütü IŞİD'ın kontrolünde bulunan Akirbat beldesinde sivil yerleşim yerine klor gazıyla saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 40 kişinin öldüğü, 200 kişinin de çevreye yayılan gazdan etkilendiği aktarıldı. Kimyasal gazdan etkilenenler beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırıda, bin 400'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, çoğu kadın ve çocuk 10 binin üzerinde sivil yaralanmıştı. AA

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