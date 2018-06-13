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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Esed ve Rusya İdlib'de bin 109 sivili öldürdü

13 Haziran 2018, Çarşamba 16:00
SNHR, Suriye'deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bir yılda, 255'i çocuk, 209'u kadın toplam bin 109 sivilin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve Rusya'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesine bir yılda düzenlediği saldırılarda bin 109 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SNHR, Mayıs 2017'de ilan edilen İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.

Ağın raporunda, rejim ve Rusya'nın Mayıs 2017-Mayıs 2018 döneminde İdlib gerginliği azaltma bölgesine yaptığı saldırılarda 255'i çocuk, 209'u kadın toplam bin 109 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, rejim ve İran güçlerinin Rusya'nın hava desteğiyle gerginliği azaltma bölgesinin içerisindeki sivil yerleşimlere saldırılarını Eylül 2017'den bu yana yoğunlaştırdığı ifade edildi.

233 yaşam merkezi bombalandı

SNHR raporunda, rejim ve Rus güçlerinin söz konusu dönemde aralarında okul, çarşı, sağlık merkezlerinin bulunduğu 233 merkeze saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya ve Esed ittifakının, saldırılarının bir kısmında kullanımı yasak silahlara başvurduğunun vurgulandığı raporda, 752 kez varil bombası, bir kez kimyasal silah, 19 kez misket bombası ve 16 kez de yakıcı silahlılarla saldırılar yapıldığı belirtildi.

Raporda, rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarına son verilmesi, sorumluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ili ve batı Halep kırsalı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, sivil, rusya
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