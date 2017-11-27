Eski bakan otobüs şoförü oldu

Kara para aklama konusunda cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısıyla anlaştığı ortaya çıktıktan sonra istifa eden eski Hollanda Devlet Bakanı Fred Teeven, otobüs şoförlüğü yapacak.

Hollanda’da savcılık yaptığı dönemde cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısı ile para aklama konusunda anlaştığının ortaya çıkması üzerine istifa eden eski Devlet Bakanı Fred Teeven, belediye otobüsü şoförü oldu. BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, çocukluğundan beri uluslararası bir TIR şoförü olmayı hayal ettiğini belirten eski bakan, toplu taşıma şirketi Connexxion’un iş ilanını görünce bu düşünü gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.