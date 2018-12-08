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8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

08 Aralık 2018, Cumartesi 11:05
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

Ermenistan'da mahkeme, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın, 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Yüksek mahkeme, Koçaryan'ın 2008'deki olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu.

Koçaryan suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu.

"Anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından temmuz ayında tutuklama kararı verilmişti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ermenistan’da 2008’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

 

AA

Etiketler: Ermenistan, cumhurbaşkanı
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