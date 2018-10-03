Eski IMF Başkanı'nın 4,5 yıllık hapis cezası onandı

İspanya Yüksek Mahkemesi, yöneticisi olduğu İspanyol Bankia bankasının kurumsal kredi kartını şahsi harcamaları için kullanmakla suçlanan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato'ya verilen 4,5 yıllık hapis cezasını onadı.

Kararının ardından ulusal mahkemenin, Rato'nun cezasının infazı için harekete geçmesi bekleniyor. Bu durumda eski IMF Başkanı'nın kısa bir süre içinde hapse girecek.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Bankia bankasının kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada, Şubat 2017'de Rato'ya 4,5 yıl hapis cezası vermişti.

'Siyah kartlar' davasında ne olmuştu ?

İspanya'da ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 2008-2012 yıllarında ortaya çıkan ve halk arasında 'siyah kartlar' olarak adlandırılan skandalda, Bankia bankasının üst düzey yöneticilerinin kendileri ve ailelerinin lüks alışverişlerini ödemek için tahsis edilen gayri resmi kredi kartlarını kullandıkları ve bu harcamaların vergi beyanının yapılmadığı iddia edilmişti.

Bu sistemin ilk olarak 2003 yılında Caja Madrid bankasında başladığı, daha sonra Bankia bankasıyla 2012 yılına kadar devam ettiği öne sürülmüştü. Bankia bankası batma riskinden dolayı 2012'de hükümet tarafından büyük kamu fonları kullanılarak kurtarılmıştı.

Rato, 2004-2007 yılları arasında IMF Başkanı, bunun öncesinde de İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak görev yapmıştı.

Selefi intihar etmişti

Hapis cezasına çarptırılan Rato'nun Caja Madrid'deki selefi Miguel Blesa ise Temmuz 2017'de bir av evinde göğsünden vurulmuş bir şekilde ölü bulunmuştu. Otopsi neticesinde Blesa'nın intihar ettiğine karar verilmişti.