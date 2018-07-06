Eski İngiliz Başbakanı Tony Blair: Avrupa Birliği'ne her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz

Eski İngiliz başbakanı Tony Blair ise, Brexit'in hala iptal edilebilmesini umuyor. Blair'e göre, 26 Haziran 2016'da İngiliz halkı Brexit için referanduma gittiğinde kendilerini nelerin beklediğini bilmiyordu.

2 yıllık müzakere süreci, İngilizler'e Brexit'in eksilerini, artılarını tartma şansı tanıdı. Bu nedenle İngilizlere yeniden sandık başına gidip, hala Avrupa Birliği'nden ayrılmak mı istiyorlar, yoksa kalmak mı istiyorlar karar verme şansı tanınmalı.

İngiltere'nin bugün ABD ile de ilişkilerinin eskisi gibi güçlü olmadığına dikkat çeken Blair, "AB'den, ona en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde ayrılıyoruz" diyor. Eski İngiliz başbakanı, Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin güçsüzleşmesinin, NATO'nun da güçsüzleşmesi anlamına geldiğine de vurgu yapıyor.

Çin'in bir süper güç olduğunu kabul etmemizin zamanı geldi diyen Blair ayrıca Çin'i kontrol etmeye çalışmayı bırakıp onunla ortaklık kurmalıyız diyor.