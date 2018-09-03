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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Eski İngiltere Başbakanı Blair: Brexit başarısız olmaya mahkum

03 Eylül 2018, Pazartesi 12:30
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Brexit’teki son durumu değerlendirdi ve Brexit’in ‘başarısız olmaya mahkum’ bir süreç olduğunu ileri sürdü.

Blair Brexit’in son aşamada parlamentoda oylanacağını ve kabul görmeyeceğini düşünüyor.

Temmuz ayında Başbakan Theresa May tarafından açıklanan Chequers planının hiç kimseyi memnun edemeyeceğini düşünen Blair, May’in de Brexit’in iyi bir fikir olmadığını bildiğini iddia ederek başbakanın referandum sonucundan dönüş yapılabileceğine inanmadığını aktarıyor ve bunun son derece yanlış bir bakış açısı olduğunu ifade ediyor.

"May en başından beri yanlış istikamette"

Blair’e May’in iyi bir iş çıkartıp çıkartmadığı sorulduğunda “herhangi bir not veremeyeceğini çünkü May’in başından itibaren hatalı bir istikamette yol aldığını” söylüyor ve ekliyor:

“Neden bunu yapmaya çalıştığını biliyorum ve anlıyorum ancak bu başarısız olmaya mahkum bir yaklaşım. O şöyle düşünüyor: Brexit’i gerçekleştirmek zorundayım. Evet, belki çok iyi bir fikir değil ama görevim bu. En azından daha ılımlı bir versiyonunu hayata geçireyim ki insanlara hem istediğinizi yaptık hem de ekonomiyi koruduk diyebilelim.”

"Parlamento Brexit planını reddedecek"

Blair’e göre bu başta akıllı bir yaklaşım gibi dursa da aslında hem sert bir Brexit isteyenler hem de Brexit’i hiç istemeyenler açısından hiçbir tarafı tatmin etmeyecek. Bu nedenle de parlamentoda yapılacak oylama ile reddedilecek.

İngiliz parlamenterlerin Chequers planını Ekim ayında oylaması bekleniyor. Ancak May’in partisi içerisinde dahi uzlaşma sağlanabilmiş değil. Sert bir Brexit yerine AB ile pek çok alanda işbirliğini ve ürünler-hizmetler alanında ortak paydaları korumayı öngören Chequers planı muhafazakarlar arasında ciddi tartışmalara yol açmış iki bakanının istifasına neden olmuştu.

Bir önceki Brexit müzakerecisi David Davis de BBC’ye yaptığı açıklamada Chequers planına karşı red oyu kullanacağını açıkladı.

Brüksel de durumun gidişatından memnun değil

Chequers planı Brüksel’i de tatmin etmiş değil. AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier May’in ticaret önerilerine sert şekilde karşı çıktığı biliniyor ve bu plan İngiltere’de kabul görse dahi müzakerelere temel teşkil edemeyeceği açıkça dillendiriliyor.

May’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gayet iyi anladığını dile getiren Blair, May’in referandum öncesi AB’de kalınması için kampanya yaptığını ancak şimdi çıkmak için Brexit’in sorumlusu haline geldiğini hatırlatıyor ve şunları söylüyor:

“Ben hayatımda buna benzer bir durum hiç görmedim. Yani düşünsenize başbakansınız ve ülkenize diyorsunuz ki: Bunu yapacağım ama bence aslında bu son derece kötü bir fikir.”

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiltere, AB, Brexit, Brüksel
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