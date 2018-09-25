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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Eski rektör Sedat Laçiner'e hapis

25 Eylül 2018, Salı 19:46
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) bir önceki rektörü Sedat Laçiner, tutuklu yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturma kapsamında, 20 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ÇOMÜ eski rektörü Sedat Laçiner, 23 Temmuz günü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 yıldan bu yana tutuklu bulunan Laçiner'in yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Laçiner, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada masum olduğunu ifade eden Sedat Laçiner, üzerine atılı bulunan örgüt üyeliği suçunu kabul etmeyerek, Türkiye için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti. FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri süren Laçiner, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Laçiner'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA

Etiketler: Çanakkale, üniversite, Sedat Laçiner, ceza
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