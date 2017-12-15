Eski Rusya Ekonomi Bakanı rüşvetten suçlu bulundu

Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi, 2 milyon doların üzerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı alınan eski Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i rüşvet almaktan suçlu buldu.

Sputnik muhabirinin duruşmanın görüldüğü salondan aktardığına göre hakim Larisa Semenova, "Resmi görevde bulunan Ulyukayev, rüşvet almaktan suçlu bulundu" dedi. Ulyukayev'e verilecek cezanın bugün açıklanması bekleniyor. Savcılık, eski bakana 10 yıl hapis ve 500 milyon ruble para cezası verilmesini talep ediyor. Devlet petrol şirketi Rosneft'in, bir diğer petrol şirketi Başneft'in hisselerini satın alabilmesi için bakanlık adına olumlu görüş bildirmesi karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Ulyukayev, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alınmıştı. Ulyukayev, 1991'den bu yana Rusya'da gözaltına alınan ilk yüksek düzey yetkili olmuştu.

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