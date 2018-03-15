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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Eski TV sunucusu ekonomi danışmanı oldu

15 Mart 2018, Perşembe 12:36
Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, selefi Gary Cohn gibi Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergileri eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta istifa eden Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kudlow'a Baş Ekonomi Danışmanlığı ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü pozisyonlarının teklif edildiğini, Kudlow'un da teklifi kabul ettiğini kaydetti. Sanders, Kudlow'un görevine resmi olarak başlayacağı zamanın daha sonra duyurulacağını kaydetti.

"O ÇOK YETENEKLİ BİR ADAM..."

Trump, dün yaptığı basın toplantısında, Kudlow'u uzun süredir tanıdığını ve Kudlow'un kendisini seçim kampanyası döneminde en erken destekleyen kişilerden biri olduğunu belirtmiş ve "O çok çok yetenekli ve iyi bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle salı günü istifa etmişti.

Perşembe günü ise Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

KUDLOW DA EK VERGİ PLANINA KARŞI

Öte yandan Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı olarak atanan Kudlow'un ise iki hafta önce Trump'ın ek gümrük planına karşı çıkması dikkat çekiyor.

Kudlow, CNBC'de 3 Mart'ta yayımlanan yazısında, "Gümrük vergilerindeki artış, aslında vergi oranlarında artıştır" yorumunu yaparken, ABD'de çelik ve alüminyum kullanan şirketlerin ve tüketicilerin zarar göreceğini savunmuştu.

Yazısında, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi durumunda ABD'de 5 milyon kişinin risk altına gireceğini belirten Kudlow, Trump'ın düşürmek istediği ticaret açığının da artacağını öne sürmüştü.

Serbest ticarete inanmasıyla bilinen Kudlow'un, Trump'ın korumacı ekonomi politikaları çerçevesinde yönetimle nasıl çalışacağı şimdiden merak konusu oldu.

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