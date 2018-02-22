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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

ETA, örgütün tasfiyesini oylamaya sundu

22 Şubat 2018, Perşembe 15:19
İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA'nın örgütün tasfiyesini oylamaya sunduğu açıklandı.

Bask gazetesi Gara'nın aktardığına göre ETA, örgütün tasfiyesini iç oylamaya sundu.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için on yıllardır süren mücadelesi sırasındaki eylemleriyle 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA,  2011'de tek taraflı ateşkes ilan etmişti ancak örgüt cephaneliklerinin tamamının yerini açıklamamıştı.

'SİYASİ SÜRECİ GELİŞTİRMEK İÇİN SİLAHLI MÜCADELE DÖNEMİNİ SONLANDIRMALIYIZ'

Gara'nın aktardığına göre ETA liderleri gazeteye açıklamalarında "Tüm gücümüzü siyasi süreci geliştirmek amacıyla sunmak için silahlı mücadele ve onunla bağlantılı eylemlerin dönemini sonlandırmalıyız. Bizim için en faydalı durum, aynı zamanda Bask işçileri ve Bask halk kesimleri için de,  önceki dönemi arkamızda bırakmak ve tamamen yeni bir dönem başlatmak" ifadelerini kullandı.

KARAR YAZDAN ÖNCE VERİLECEK

Gazete örgütü dağıtma önerisinin tartışmaya açıldığını ve ETA'nın hayattaki üyelerinin yapacağı oylamanın sonucunun yazdan önce belirlenmesinin beklendiğini duyurdu.

1950'lerin sonunda Diktatör Fransisco Franco döneminde kurulan ETA, liderleri dahil yüzlerce mensbunun yakalanması ve silah cephanelerine yapılan baskınlarla son yıllarda zayıflamıştı.

Nisan 2017'de örgüt, silahsızlanma sürecini tamamladığını ve örgütün geleceği konusunda iç tartışmayı başlattığını da açıklamıştı.

Cezaevinde 300'den fazla, dışarıda ise 20-30 üyesi olduğu sanılan ETA geleneksel olarak önemli kararları örgüt içi tartışmalarla alıyor.

ETA şu ana kadar ön şartsız olarak örgütü dağıtma yönünde İspanya ve Fransa'dan gelen baskılara direndi ve ön şart olarak cezaevindeki ve dışarıdaki üyelelerinin durumunu görüşmek istediğini açıkladı.

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