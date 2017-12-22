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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ey dünya uyan!

22 Aralık 2017, Cuma 15:21
İsrail’in son günlerde yaptığı işgal hareketine tepki olarak Filistin’in El-Halil kentinde bir aktivist tarafından çekilen videoda çarpıcı görüntüler yer alıyor.

Aktivistin söylediğine göre Filistin halkının sokakta serbestçe gezip otobüslere binmeleri yasak ve oturdukları evlerden de alıkonulmuş durumdalar. 

Yapılan bu işgali çevredeki İsrail vatandaşlarına ve ağır silahlı İsrail güvenlik güçlerine soran aktivistin; karşılığında aldığı cevaplar duyanları hayretler içinde bıraktı. İsrail askerlerine karşı “Sizin bu yaptıklarınızdan utanç duymanız gerekiyor.” diyen aktiviste, askerler dalga geçer bir biçimde el sallayarak cevap veriyor. 

Ardından İsrail vatandaşlarına sorular soran aktivist “Bu topraklar onlara ait değil”, “Burası bizim toprağımız, İncil’de birçok yerde bildiriliyor.” şeklinde cevaplar aldığı görüldü. Bir başka İsrail vatandaşı ise Filistinlilerin Yahudileri öldürdükleri için bu topraklarda yaşayamayacaklarını iddia etti. Filistin halkının haklarını gasp eden İsrail vatandaşlarına tepki gösteren ve İsrail’in ırkçılık yaptığını belirten aktivist ise videonun sonunda  “Ey dünya uyan!” diyerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Haber: Furkan Enes Durak, İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: filistin, israil zulmü
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  • Ali Tam

    22.12.2017 15:36:34

    Israil bundan böyle devamli Mescid-i Aksa duvarlarina bevledecektir, taa ki Müslümanlarin sabrini tasirip belasini buluncaya kadar!

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