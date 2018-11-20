Eyalet tarihinin en büyük orman yangını: California'da gün geçtikçe bilanço ağırlaşıyor

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük orman yangını olan yangında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin kuzeyinde süren Camp Yangını'nda son olarak iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam can kaybının 79'u bulduğunu söyledi. 699 kişiden hala haber alınamıyor Yangında 699 kişiden de hala haber alınamadığını kaydeden Honea, 12 bine yakın yapının ise kül olduğunu sözlerine ekledi. Camp Yangını şu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayıldı. California'nın güneyinde de yangınlar sürüyor Eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda da 3 kişi öldü, 450 ev ciddi hasar gördü. Güneydeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan arasında ünlü isimleri de olduğu belirtildi. AA

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