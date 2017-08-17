Ezan okununca konserine ara verdi

Dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin, yatsı ezanı okunmaya başladığında müziği kestirip ezanın bitmesini bekledi.

Bodrum’da konser veren dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin, yatsı ezanı okunmaya başladığında müziği kestirip ezanın bitmesini bekledi. Dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin Bodrum’da konser verdiği sırada ezan okundu. Emma Shapplin, coşkunun en had safhaya ulaştığı noktada ezan okununca konserine saygıdan ara verdi. Ancak Shapplin’in gösterdiği hassasiyete bazı seyircilerin protesto alkışı ile tepki vermesi sosyal medyada binlerce kişiden tepki aldı. 13. Bodrum Müzik Festivali’de sahne alan Emma Shapplin Bodrum’da yeni ve eski şarkılarını seslendirdi. Ezan okundu, saygıdan sustu Dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber sahne alan Emma Shapplin, ezanı duyunca ara verdi ve bitene kadar bekledi. Ancak bu sırada ezana saygı göstererek konsere ara veren Emma Shapplin’i “bekleme” diye alkışlayanlar oldu. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir çok kullanıcının tepkisini çekti.

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