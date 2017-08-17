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Ezan okununca konserine ara verdi

17 Ağustos 2017, Perşembe 00:21
Dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin, yatsı ezanı okunmaya başladığında müziği kestirip ezanın bitmesini bekledi.

Bodrum’da konser veren dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin, yatsı ezanı okunmaya başladığında müziği kestirip ezanın bitmesini bekledi.

Dünyaca ünlü müzisyen Emma Shapplin Bodrum’da konser verdiği sırada ezan okundu. Emma Shapplin, coşkunun en had safhaya ulaştığı noktada ezan okununca konserine saygıdan ara verdi.

Ancak Shapplin’in gösterdiği hassasiyete bazı seyircilerin protesto alkışı ile tepki vermesi sosyal medyada binlerce kişiden tepki aldı. 13. Bodrum Müzik Festivali’de sahne alan Emma Shapplin Bodrum’da yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.

Ezan okundu, saygıdan sustu

Dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber sahne alan Emma Shapplin, ezanı duyunca ara verdi ve bitene kadar bekledi. Ancak bu sırada ezana saygı göstererek konsere ara veren Emma Shapplin’i “bekleme” diye alkışlayanlar oldu. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir çok kullanıcının tepkisini çekti.

 

 

Etiketler: ezan, bodrum, konser
Okunma Sayısı: 3485
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  • kenan tan

    17.08.2017 08:51:03

    Ezana saygının ne kadar büyük olduğunu bilselerdi keşke o kadının ezana gösterdiği saygının keşke yarısını bile gösterselerdi.. Ezan okununca neler yapılacağını bilemeyen gafiller olmuşlar. Kadın ise doğrusunu ve güzelini yapmış. Peygamberimizin ezan ile hadisini keşke bilselerdi. Ezan ne demek keşke onu bir anlayabilselerdi.

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