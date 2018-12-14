Ezan susarsa hürriyet biter

Günay Afrika’da ezan ses kirliliğine sebep olduğu iddiasıyla susturulmak isteniyor.

Günay Afrikalı Müslümanlar ise “Güney Afrika’da ezan susarsa özgürlük sona erer, apartheid rejimi geri gelir. Ezan susarsa 25 yıldır yürürlükte olan demokraside, insan haklarında sapmalar olur. Ezan susarsa Müslüman halkta ayrışma, uzaklaşma olur” diyor. Strandfontein Camii’nden yayılan ezanın sesinin kısılmak istenmesinin bahanesi ise “gürültü kirliliği”ne sebep olması. Caminin emektar İmamı Mevlana Muhammed Yusuf, daha önce de benzer şikâyetler almaları üzerine, daha dikkatli davranarak ses sisteminde değişikliklere gittiklerini, ezan sesini Müslüman olmayanları rahatsız etmeyecek bir seviyeye getirdiklerini söyledi. Güney Afrikalı idareciler ezanın susturulmayacağını belirtken, yalnızca bazı düzenlemeler getirileceğini ifade edildi. Henüz bu düzenlemelerin neler olduğunu hakkında açıklama yapılmadı. AA

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