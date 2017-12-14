Facebook'tan 'Kudüs anketi' özrü

Facebook, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu Kudüs'le ilgili anketin hata sonucu yayından kaldırıldığını bildirerek özür diledi.

Facebook, hata sonucu yayından kaldırıldığını belirttiği, İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, tekrar yayına alındığını bildirdi. 'Facebook Kudüs anketini engelledi' iddiası Facebook'tan yapılan açıklamada, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu anketin, hata sonucu yayından kaldırıldığı belirtildi. İkinci değerlendirme neticesinde anketin tekrar yayına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi. İKGF-Dİ, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiğini duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 205

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.