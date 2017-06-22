"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

''Fakir insan istemiyorum"

22 Haziran 2017, Perşembe 22:30
ABD Başkanı Trump, ekonomi yönetiminde fakir insanlara yer vermek istemediğini belirterek, "Zengin veya fakir tüm insanları seviyorum ancak özellikle ekonomi yönetimindeki pozisyonlarda fakir insan istemiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletinin Cedar Rapids kentinde düzenlenen etkinlikte kabinesinde milyarderlere yer vermesine ışık tutan açıklamalarda bulundu. 

Kendisine ülkenin ekonomi yönetimini neden zenginlere emanet ettiği yönünde sorular geldiğini belirten Trump, bu soruya "Çünkü istediğimiz düşünce yapısı bu." diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin veya fakir tüm insanları seviyorum ancak özellikle ekonomi yönetimindeki pozisyonlarda fakir insan istemiyorum. Bu size mantıklı gelmiyor mu? Eğer ısrar ederseniz bu durumu değiştirebilirim ama ben böylesini daha çok beğeniyorum."

Beyaz Saray'ın Başekonomi Danışmanı olmak için Goldman Sachs başkanlığını bırakan Gary Cohn'un Amerikalıları temsil etmek için devasa maaşından feragat ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu pozisyonlar için birçok şeyden vazgeçtiler."dedi.

Trump'a etkinlikte eşlik eden Cohn, 25 yıl çalıştığı Goldman Sachs'ten yaklaşık 285 milyon dolar alarak ayrılmıştı.

Dünyanın en zengin kabinesi

Trump'ın kabinesindeki isimlerin toplam serveti yaklaşık 15 milyar doları aşıyor.

Söz konusu rakam, Trump'ın 4,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen servetiyle birlikte 20 milyar dolara yaklaşıyor.

Trump'ın en zengin kabine üyesi, 5,1 milyar dolarlık toplam mal varlığıyla Eğitim Bakanı Betsy DeVos. Bu pozisyona atanması büyük tartışma yaratan DeVos’u Ticaret Bakanı Wilbur Ross izliyor. Yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross’un net mal varlığının yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Trump'ın Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, listedeki üçüncü zengin. Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon’un net varlığı eşi Vincent McMahon’la birlikte 1,16 milyar dolar.

Dışişleri Bakanı ve eski Exxon Mobile CEO’su Rex Tillerson, yaklaşık 300 milyon dolarlık servetiyle en zengin dördüncü isim özelliğini taşıyor. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü'ne Gary Cohn’un 500 milyon doların üzerinde serveti olduğu tahmin ediliyor. ABD Hazine Bakanlığına aday gösterilen eski Goldman Sachs ortağı Steve Mnuchin'in mal varlığının ise 50 milyon dolar yakın olduğu öngörülüyor.

AA

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    115. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile

    ''Fakir insan istemiyorum"

    “Her zaman Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldım”

    Manisa'da 4 tutuklama daha

    Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı

    ''Aydoğan gitti bu gece''

    ‘Cumhuriyet lütuf veren, lütuf alan bir rejim değildir’

    Bakan Bozdağ Türk yargısını dünyayla kıyasladı: İnanarak söylüyorum

    ‘Hukuk bazen uyur, ama asla ölmez’

    15 Temmuz gazileri ziyarete geldi

    "2 bin 300 askerle görüşüldü"

    'OHAL varken gelmeyiz'

    LYS tercih kılavuzu yayımlandı

    Namık Kemal Üniversitesine operasyon: Rektör Şimşek gözaltında

    Manisa'daki askerlerimizin neden zehirlendiği belli oldu

    Müslüman oldu: Araştırdıkça İslam'ın çok güzel bir din olduğunu anladım

    Afganistan'da intihar saldırısı: 30 ölü

    ABD'den Ankara'ya YPG mektubu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile
    Genel

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı
    Genel

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum sindi, devlet tıkandı
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok duâ etmeliyiz
    Genel

    Kadir Gecesinde masumlara dua yağdırdık
    Şemseddin ÇAKIR

    Müsbet hareket (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ı kazandık; Refah’ı kaybettik
    M. YUSUF AKBAŞ

    Sabır kahramanı Bediüzzaman
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimdeki gidiş iyi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.