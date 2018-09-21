'Fakirliğin olduğu bir ülkede lüks uçağa binemem'

Meksika'da devlet başkanı seçilen ve aralık ayında göreve başlayacak olan Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait özel uçağı satarak seyahatleri için tarifeli uçuşları kullanacağı sözünü verdi.

Havalimanında rötar yapan uçağını beklerken diğer yolcular tarafından videoya çekilen Obrador, 3 saatten fazla geciken uçakta beklemesine rağmen bu deneyimin fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.

Yolcularla sohbet eden Obrador, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim. Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam." ifadelerini kullandı.

Obrador daha önce de kemer sıkma politikalarına kendisinden başlayacağını söyleyerek gündeme gelmiş ve selefinin aldığı maaşın sadece yüzde 40'ını alacağını açıklamıştı.