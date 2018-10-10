"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

FAO: Milyonlarca Suriyeli açlık tehdidi altında

10 Ekim 2018, Çarşamba 11:20
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hava şartları ve çatışmalar nedeniyle Suriye'de buğday üretiminin 29 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu ve gıda yardımına muhtaç olduğu tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de süren çatışmalar ve aşırı hava şartlarının tahıl üretiminin düşmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, "Buğday üretimi bu sene, 29 yılın en düşük seviyesi olan 1,2 milyon tona düştü. Bu oran 2017'nin yaklaşık 3'te 2'si seviyesinde. FAO ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yürüttüğü Ekin ve Gıda Güvenliği Değerlendirme Misyonu'na göre bu durum erken hasat dönemindeki uzun kuru havalardan ve ardından takip eden mevsimsiz şiddetli yağışlardan kaynaklanıyor." denildi.

Suriye'deki çatışmaların da tarım sektörüne zarar verdiğini vurgulayan FAO, binlerce Suriyeli çiftçinin yerinden edildiği ve tarımsal girdilerin maliyetinde çok keskin bir artış yaşandığına dikkati çekti.

"5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu tahmin ediliyor"

Yerinden edildikten sonra evine dönenlerin sayısının arttığı ve erişimi zor bölgelerde bulunan kişi sayısının düştüğü kaydedilen FAO açıklamasında, yine de milyonlarca kişinin açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu ve bir tür gıda yardımına muhtaç olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında azalma göstermiştir. Ek olarak İdlib'de de 500 bin-800 bin civarında kişi açlık tehdidi altında yaşıyor olabilir." denildi.

"Azalan dış yardımlar, gıda güvenliği kazanımları için büyük tehdit oluşturabilir"

Suriye'de gıda fiyatlarının kriz öncesinden 7 kat daha pahalı olduğu vurgulanan açıklamada, yüzde 60'lara dayanan işsizlik oranıyla beraber ailelerin alım gücünün çok düşük olduğunu ve halkın temel yiyecek ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerinin sınırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerlendirmeler, geçen yıldan beri gıda güvenliği seviyesinin artan güvenlik ve piyasaya daha iyi erişim sayesinde az da olsa yükseldiğini gösteriyor. Ancak yine de çatışmaların sürdüğü ve yeni yerinden etmelerin yaşandığı bölgeler ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Gıda yardımları ülke çapında çatışmalardan etkilenen aileler için cankurtaran olmuştur ve yerinden edilen aileler yavaş yavaş evlerine dönerken de gerekli olmaya devam edecektir. Yaklaşık her 4 aileden 1'i temel besinlere kısıtlı erişim sağlayabilmekte ve yetersiz gıda tüketmektedir. Bu durumdan en çok yerinden edilenler, geri dönenler ve kadınların idare ettiği aileler etkilenmektedir. Önemli bir ekonomik iyileşme ve büyüme olmadıkça azalan dış yardımlar, son dönemdeki gıda güvenliği kazanımları için büyük bir tehdit oluşturabilir."

Açıklamada, Suriye açısından gelecek 2 yılın ülke çapında geçimin ve hayatın yeniden inşa edilmesi noktasında çok önemli olduğu savunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Suriye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Corinne Fleischer, çatışmaların geçim kaynaklarını tahrip ederek yaygın bir işsizliğe neden olduğunu aktararak, "Bir ölçüde devam eden insani yardım, en korunmasız ailelerin tekrar fakirlik ve açlığın derinliklerine düşmesini önlemek adına şart.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: suriye, iç savaş, tarım, buğday, üretim, açlık
Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adana'da deprem

    Abdullah Mursi gözaltına alındı

    'Cahiller' sözcüğünün muhatabı haline gelmiş olurlar'

    TBMM Başkanlığına sunuldu: Yeni torba yasada neler var?

    Milliler, 563. maçında Bosna Hersek karşısında

    FAO: Milyonlarca Suriyeli açlık tehdidi altında

    Çin'in en zengin ismi oldu

    İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

    İsrail'de tutuklanan Amerikan vatandaşı hakkında ABD'den ilk açıklama

    "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

    Ekonomide yeni tehlike

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    4.2 milyon lisans öğrencisi var

    Kırmızı biber “sır” oldu

    İçtüzük değişikliği kabul edildi

    Birlikte yaşamayı savunalım

    Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

    Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    ABD'den Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Cevher İLHAN

    Risale-i Nur'un gördüğü yoğun ilgi siyonist-komünistleri rahatsız etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı
    Genel

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.