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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Fas Dışişleri Bakanı: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

11 Eylül 2018, Salı 20:22
Sırbistan'da bulunan Fas Dışişleri Bakanı Burita, "Fas'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan tutumu değişmeyecek." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan tutumlarının değişmeyeceğini ifade etti.

Burita, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile görüştü.

Faslı bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fas ile Sırbistan'ın ekonomik iş birliğinin artırılmasında büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, tarımın ve otomotiv sanayisinin ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli sektörler olduğunu kaydetti.

Burita, ikili ilişkilerin yükselen bir döneminde olduklarını ifade ederek, "Fas'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan tutumu değişmeyecek." dedi.

Sırbistan ile iyi ilişkilerini "balayı" olarak nitelendiren Burita, "Kültür, kalkınma ve spor gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek projeler yapacağız." diye konuştu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de gelecek hafta Fas ile iş forumu düzenleyeceklerini, forumla çok uluslu ekonomi komisyonunun yeniden aktif hale geleceğini söyledi.

Burita, Belgrad temasları kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi, Sırbistan Spor Bakanı Vanja Udovicic ile spor alanında iş birliği protokolü imzaladı.

AA

Etiketler: kosova, fas, sırbistan
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