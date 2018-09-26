"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fas'tan Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek

26 Eylül 2018, Çarşamba 10:35
Fas'ın başkenti Rabat'ta, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

"Bizim Aksa'mız. Sizin tapınağınız değil" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Kudüs başta olmak üzere Filistin halkının direnişine destek mesajları gönderilen eylemde, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'e yönelik ihlallerine tepki gösterildi.

Göstericiler, "Halk Kudüs'ün özgürleştirilmesini istiyor.", "Filistin emanet, normalleştirme ihanet", "Fas'tan Filistin'e selam" diye slogan attı.

Gösteride ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller karşısında sessiz kalan Arap rejimlerini kınayan pankartlar açıldı.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

AA

Etiketler: fas, mescid-i aksa, filistin
Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve Almanya aday... EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke belli oluyor

    Tepkisini bu şekilde gösterdi

    Mahmud Abbas'a ilginç destek

    'İlk kez böyle bir olaya şahit oluyoruz'

    31 askeri hakim ve savcının yargılandığı davada karar

    Erdoğan'dan Amerikalı Rahip Brunson hakkında açıklama

    Palandöken'den 'Türkçe tabela' tavsiyesi

    Meteoroloji, Marmara'yı ve Doğu Anadolu'yu uyardı!

    2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın

    Bize de örnek olsun

    Bizim Aile’den kesintisiz yayın

    Krizi hukukla aşarız

    Macron: İsrail, barışı tehlikeye atacak adımları bırakmalı

    Bir ceza bütün yayınları durdurabilecek

    Mekke-Medine arası 1 saate indi

    Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Alman hükümetine Türkiye çağrısı

    'MHP'nin af teklifi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı'

    BM'nin Filistin yardımları tehlikede

    AB'den İran yaptırımlarına karşı ortak tavır kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın
    Süleyman KÖSMENE

    Celcelutiye’nin dili ve mesajı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fırat’ın doğusu ve ötesi
    Mustafa ORAL

    Hüseyin’sen Yezidlere, fesleğensen Cennete hazırlan
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ümitvar olmak ve Bediüzzaman Hazretleri
    Faruk ÇAKIR

    Yönetenler işin farkında mı?
    Genel

    Bize de örnek olsun
    Genel

    Bizim Aile’den kesintisiz yayın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, kendine karşı işlenen suçu affedebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.