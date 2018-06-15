'Fazlullah öldürüldü'

Afganistan, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Fazlullah'ın perşembe sabah saatlerinde, yanındaki iki örgüt üyesiyle Pakistan sınırı yakınındaki Marawara bölgesinde öldürüldüğünü belirtti. Afganistan'daki ABD Güçleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin perşembe günü sınır bölgesinde bir "kontr-terör saldırısı" gerçekleştirdiği, saldırıda "terör örgütünün üst düzey liderinin hedef alındığı" ifade edilmişti. Açıklamada, saldırıda Fazlullah'ın hedef alınıp alınmadığına dair bilgi verilmemişti. AA

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