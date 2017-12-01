'FBI'a yalan söylediğini' kabul etti

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul ettiği bildirildi.

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulan Flynn'in, yerel saatle 10.30'da mahkemeye gelerek suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Mueller'ın "Rus büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI yetkililerine yalan söylemekle" suçladığı Flynn, suçlamanın hemen ardından başkent Washington'daki mahkemeye gelerek hakim karşısına çıktı.

Mueller ile işbirliği yapıyordu

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Flynn, mahkemedeki ilk ifadesinde "Rusya soruşturması kapsamında FBI'a yalan söylediği" suçlamasını kabul etti. Geçen haftadan beri Özel Yetkili Savcı Mueller ile işbirliği yapan Flynn'in bu adımı, ABD kamuoyunda "beklenen bir sürecin gerçekleşmesi" şeklinde değerlendirildi.

Rusya soruşturması kapsamında FBI tarafından sorgulanmasına ilişkin detayların da ortaya çıktığı mahkeme kayıtlarında Flynn'in, soruşturmanın ana hedeflerinden biri olarak takip edildiği bilgisine yer verildi. Buna göre Flynn, 24 Ocak'taki sorgulamada "bilerek ve isteyerek" FBI'a yalan söyledi.

ABD medyasındaki yorumlara göre Flynn'in suçlamaları kabul etmesi, Mueller'in Rusya soruşturmasında Trump yönetimine bir adım daha yaklaşması anlamına gelirken, Flynn'in vereceği bilgilerin soruşturmanın seyrini önemli ölçüde belirleyebileceği değerlendirmesi öne çıktı.

Trump'ın yakın ekibinden ilk isim

Bu kararla Flynn, Trump'ın yakın ekibinde resmi görev almış kişiler arasında "Rusya soruşturması kapsamında suçlanan" ve "suçunu kabul eden" ilk isim olurken, Trump'ın seçim kampanyasında görev alıp aynı soruşturmada suçlanan 4'üncü kişi olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

20 Ocak'ta Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasıyla görevine başlayan Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya bağlantıları konusunda yalan söylediği gerekçesiyle 13 Şubat'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Daha önce Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası direktörü Paul Manafort ile onun yardımcısı Rick Gates aynı soruşturmada suçlanmış, ancak bu iki isim haklarındaki suçlamaları kabul etmemişti. Trump'ın seçim kampanyasındaki "gönüllü" dış politika danışmanlarından biri olan George Papadopoulos da benzer şekilde suçlanmış ve bu kişi ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

Yakın zamana kadar hakkındaki suçlamaları reddeden ve Trump yönetimi ile işbirliğini sürdüren Flynn'in, geçen hafta bu kararını değiştirerek Rusya soruşturmasını yürüten Mueller ile işbirliği yapmaya başladığı haberleri Amerikan medyasında yer almıştı. Mueller ile işbirliği yapmaya başlayan Flynn'in, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmesi bekleniyordu.