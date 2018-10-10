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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

FBI direktöründen Çin açıklaması

10 Ekim 2018, Çarşamba 21:29
FBI Direktörü Wray, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir." dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir." dedi.

Wray, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktör Vekili Russel Traverse ile Senato İç Güvenlik Komitesi'nde, "ABD'ye yönelik tehditler" konulu bir oturumda konuştu.

ABD'nin devletler ve devlet dışı birçok aktör tarafından tehdit edildiğini savunan FBI Direktörü Wray, Çin'in ABD'nin ticari, inovasyon ve fikri mülkiyet gibi pek çok alanda devlet sırlarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Çin'in "ekonomik ajanlık" faaliyetlerinin ABD'nin her bölgesindeki iş ve sektörleri etkilediğini savunan Wray, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra gücünü korumak için mücadele ediyor. Onlar bugünün savaşını veriyorlar. Çin ise yarının savaşını veriyor."

 

AA

Etiketler: ABD, Çin, istihbarat
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