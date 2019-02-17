'Felakete yol açar'

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, İdlib’in en büyük sivil yerleşimlerinden olan Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçelerini hedef almanın, bölgede insanÎ felÂkete yol açacağını söyledi.

Suriye’deki Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki 13 sivil yerleşime son 24 saatte düzenlediği top ve roket saldırılarında vefat edenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı 34’e çıktı. Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabından, rejim güçlerinin, Soçi mutabakatını ihlâl ederek “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılara dair bilânço yayımladı. Bilânçoda, aralarında İdlib’in Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçesi başta olmak üzere 13 farklı yerleşimin hedef alındığı bilgisine yer verildi. Rejim güçlerinin İdlib’deki sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırılarında daha önce 4 sivilin vefat ettiği, 12 sivil yaralandığı duyurulmuştu. Bilânçoda, 13 sivil yerleşime dün gün boyu süren 236 top ve roket saldırısında vefat ederken sayısının 10’a, yaralıların sayısının 34’e ulaştığı belirtildi. Vefat edenlerin 4’ünün kadın, 3’ünün çocuk olduğu bildirildi.

Soçi mutabakatına rağmen saldırılar devam etti

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, İdlib’in en büyük sivil yerleşimlerinden olan Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçelerini hedef almanın, bölgede insani felâkete yol açacağını söyledi. Hac Yusuf, “Son dönemde maalesef durmadan kan akıyor. Ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuk. Siviller toprak üstünde yaşamak yerine, Doğu Guta’da olduğu gibi yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor” dedi. Hac Yusuf, rejim güçlerinin düzenlediği katliâmlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib’deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askerî muhalifler ise 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silâhlarını 10 Ekim 2018’de çekmişti.

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Akar: Bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalı

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Akar ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD’li senatörle ayrı ayrı bir araya geldi. Akar, bu görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin terör örgütü PKK/YPG olduğunu belirtti. Terör örgütü PKK/YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Akar, şunları söyledi; “Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazıları PKK’yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. PKK’lı teröristler, Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır.”