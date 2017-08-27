Felaketin kahramanı bir köpek

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgasının kahramanı, torba içindeki mamalarını taşıyan bir köpek oldu.

ABD'de ilk vurduğu Rockport kasabasında en az bir kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına yol açan Harvey Kasırgası felaketinin "kahraman"ı, torba içindeki yiyeceğini taşıyan Otis adlı köpek oldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası, şiddetini azaltıp, tropikal fırtınaya dönüşürken, neden olduğu sel ve su baskınlar sokakları sular altında bırakarak hayatı felç etti. Bu sırada felaketten kendini kurtaran German türü Otis adlı köpeğin, kendiyle birlikte içinde mamalarının olduğu çantayı kurtarması eyalette "kahraman" ilan edilmesine yol açtı.

Teksas'ın Sinton kentindeki Otis'in, içinde köpek mamaları olan çantayla sokakta yürürken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada geniş yer buldu. Otis'in fotoğrafı Facebook'ta en az 10 bin kez paylaşıldı.