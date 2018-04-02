Fethiye'de batan tekne hakkında Kaymakam Şahiner'den açıklama

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir dalış teknesi battı. Olay yerinde ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığı tespit edildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye açıklarında tekne battığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldığını hatırlatarak, "Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti." dedi.

Şahiner, yaptığı açıklamada, "Tekne battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi, bir helikopter de havadan arama çalışması başlattı. Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti. Teknenin kıyıya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede her ihtimale karşı arama faaliyeti de devam ediyor." diye konuştu.

Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter gönderilmişti.